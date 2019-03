Yoga Aktuell 115 - 02/2019

Yogapraxis Die Hatha-Yoga-Pradipika

Neue Reihe: Sukadev Bretz stellt die Hatha-Yoga-Pradipika als zentralen Quelltext des Yoga vor – kurz, prägnant und verständlich In drei Schritten zu Nauli

Die „yogische Waschmaschine“, Teil 2: Übungen für die Steuerung der Bauchmuskulatur. Von Katharina Middendorf. Asana: Guten Morgen!

Ein Yogaritual für deinen Start in den Tag: Übungen, die du noch vor dem Aufstehen im Bett praktizieren kannst. Von Diana Schöpplein und Lea Olivia Giana Hummel. Die vier Bereiche des Yoga

Körperliche, energetische, geistige und transpersonale Ebene bilden das Gesamtfeld des Yoga. Dir dieser vier Bereiche bewusst zu sein, bringt viel Klarheit. Von Florian Palzinsky. Meditation: Sei entspannt in deiner Mitte

Mühelose Aufrichtung, getragen vom Atem – ein Meditationsanleitung von Bhajan Noam Blind Yoga

Tobias Weber, der im Teenager-Alter sukzessive zu erblinden begann, hat den im deutschsprachigen Raum einzigartigen „Blind Yoga“ entwickelt – um ein anderes Sehen unter die Menschen zu bringen. Von Susanne Grimm.



Asana: Heilsames Üben nach Krishnamacharya, Teil 5: Streckhaltungen

In Streckhaltungen erfährt die Wirbelsäule eine bewusste Aufrichtung. Stephanie Schönberger zeigt dir eine sorgfältig aufgebaute Sequenz Die Geheimnisse der Ausrichtung

Wie uns Hatha-Yoga durch die Ausbalancierung der subtilen Atemkräfte zur Erfahrung der höchsten innersten Wirklichkeit führen kann – entdecke die subtilen Dimensionen von Alignment. Von Ty Landrum.

Spirituelles Leben Im Meer der Hingabe

Ein Besuch auf der Kumbha-Mela in Prayagraj: Das riesige spirituelle Fest vereinte auch dieses Jahr wieder Millionen von Menschen und hinterließ nachwirkende Eindrücke. Von Srila Devi und Atin Mehra. One Love – One Heart

Die magische neue Festival-Kultur: Von Hingabe und Zusammengehörigkeit – die aktuelle Generation der Festivals knüpft an eine alte Kreiskultur an. Von Stephanie P. Erkens und Axel Hebenstreit. Segen

Zu segnen bedeutet, den Anderen mit dem Blick bedingungsloser Liebe zu betrachten. Die einfache und doch zutiefst transformierende Praxis steht jedem offen. Von Giannina Wedde. Reinkarnation

Ist unsere Seele Jahrtausende alt? Thomas Schmelzer tauchte für eine Filmdokumentation tief in das elementare Thema Wiedergeburt ein



Sadhvis im Portrait: Divya Prabha

Ein intensives Erlebnis während der Meditation bewegte Divya Prabha dazu, die aufregende Karriere in London gegen ein transformierendes Leben im Ashram einzutauschen. Von Srila Devi.





Yogatherapie, Gesundheit und Ernährung Die Essenz der Berührung

Berührung kann zutiefst heilsam sein. Doch welche Fragen sollte sich jeder stellen, der mit ihr arbeitet? Krishnataki über die Grundlagen des Bodywork



Mehr Homöopathie wagen

Wie auch der Yoga, strebt die Homöopathie danach, den Fluss des Prana zu seiner Bestimmung zu führen. Von Florian Fuhlert. Den Hörsinn regenerieren

Eine beeinträchtigte Hörfähigkeit ist reversibel, sagt der Entwickler des sogenannten Naturschallwandlers. Alternativen zum Hörgerät und warum eine Hörschwäche oft kein rein körperliches Thema ist. Von Irene Dalichow. Eine Ayurveda-Kur in den eigenen vier Wänden

Es muss nicht immer Indien sein, um eine Ayurveda-Kur zu machen. Einige bewährte Ideen für eine Kur zu Hause findest du hier. Von Doris Iding.



Ayurvedisches Frühstück

Individuell und gesund: wie du mit deinem Dosha-Frühstück kraftvoll in den Tag starten kannst – Tipps und Rezepte für die wichtigste Mahlzeit. Von Julia Wunderlich.



Das Zen des Brotbackens

Die entschleunigende Kunst des Brotbackens: Warum sie in vielerlei Hinsicht lehrreich und sogar transformierend ist, erzählt Lutz Geißler.





Interviews Faszien, Yin Yoga und TCM

Yin Yoga, Faszien und Ernährung – das sind die Begriffe, die man mit Stefanie Arend in Verbindung bringt. Warum sie auch die TCM spannend findet, verrät sie im Interview. Interview: Doris Iding. Yoga macht den Unterschied

Die prominente Yogalehrerin Kerstin Linnartz über den Wunsch, die Härte aus Körper und Geist der Menschen aufzulösen und ihnen mit Yoga zu einem bewussteren Leben zu verhelfen. Interview: Marianne Scherer. OrthoYoga

Eva Obermeier erzählt, wie „OrthoYoga“ die Körperwahrnehmung schult und die natürliche Bewegungsbandbreite des Körpers auf gesunde Weise unterstützt. Interview: Marita Voithofer.



Meet the Model

In diesem Kurzinterview lernst du Julia Baumgartner, Covermodel dieser Ausgabe, kennen.