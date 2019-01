Yoga Aktuell 114 - 01/2019

Yoga – ein Weg der Würde Anna Trökes beleuchtet, was Yoga mit Würde zu tun hat und warum diese nicht nur auf dem Papier des Grundgesetzes so essenziell ist

In innerer Freiheit freudvoll leben Der Himalaya-Yogameister Swami Rama legt dar, wie sehr wir Schöpfer unseres eigenen Schicksals sind und warum Selbsterforschung und Freigiebigkeit den Weg zu einem Leben in Zufriedenheit ebnen

Interviews

Erdfrieden durch Selbstfrieden

Yogiraj SatGurunath Siddhanath ist ein Kriya-Yoga-Meister, der hinter alle Schleier schauen kann. YOGA AKTUELL sprach mit ihm über das Leben als karmische Wechselstube, die verschiedenen Stadien von Samadhi und die Chancen auf Frieden für unsere Welt. Interview: Nina Heitmann.

Prof. Dr. Gustav Dobos übte kürzlich in einem offenen Brief Kritik an der polemischen SPIEGEL-Titelgeschichte u?ber naturheilkundliche Behandlungsverfahren. Im Interview mit YOGA AKTUELL schildert er seine Sichtweise. Interview: Doris Iding.Deva Premal sprach mit YOGA AKTUELL über die lichtvolle Kraft des Gayatri-Mantras und der Gemeinschaft. Interview: Marianne Scherer.Swamini Pramananda, genannt Ammaji, schlug früh den Weg der Advaita-Vedanta-Tradition ein. Dieser Weg führte sie in den Himalaya, wo sie einen kleinen Ashram leitet. Interview: Srila Devi.