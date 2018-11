Yoga Aktuell 113 - 06/2018

Asana: Strength & Grace Yoga Teil 3: Core Stability, Fluid Movement, Pandiculation: wie du die Faszien und Muskeln spielerisch geschmeidig halten kannst, anstatt statisch in den Haltungen zu stehen. Von und mit Barbra Noh.

Joe Dispenza – Heilung durch Meditation Meditation, Placebo-Effekt, Heilung – das sind die Schlagworte, die mit Dr. Joe Dispenza verbunden werden. Was können wir von dem bekannten Neurowissenschaftler und Autor lernen? Von Nicole Wendland.

Meditieren lernen, Schritt für Schritt, Teil 3 Mit Anleitungen von Anna Trökes in die Meditationspraxis einsteigen – dritte Folge: Die inneren Räume erkunden und uns selbst in unserer Ganzheit erfahren

Express-Yoga, Folge 3: Balance your day! Entscheide dich für Ausgeglichenheit – und erinnere dich immer wieder daran: mit hilfreichen kleinen Yoga-Einheiten, vorgestellt von Katharina Middendorf

Spirituelles Leben

Die Kraft von Gemeinschaft

Find your tribe: Sangha, die authentisch gelebte Gemeinschaft, ist ein Schlüssel zur Erfüllung unserer tiefen Sehnsucht nach Verbundenheit. Von Danja Lutz.

Das Kreuz mit der Technik

Der Traum der Perfektion durch Technik: Warum er so verlockend ist, welche Folgen er für die spirituelle Entwicklung des Menschen hat, und welche Rolle er im Zeitgeschehen spielen wird. Von Uwe Haardt.

Die Macht der Stille

Facettenreich ist sie. Heilend kann sie sein. Aber auch etwas Verletzendes, ja, sogar etwas Zerstörerisches birgt sie. Warum die Macht der Stille größer ist, als wir glauben. Von Doris Iding.

Advent: Zeit des lauten Konsums oder der leisen Läuterung

Die Adventszeit erleben die meisten Menschen heutzutage als besonders geschäftige und konsumgeprägte Zeit – dabei könnte sie als wertvolle Phase der Stille, Genu?gsamkeit und Innenkehr dienen. Von Florian Palzinsky.

Ist Spiritualität nur eine Illusion?

Spiritualität ist gar nicht so leicht zu definieren. So viele streben nach ihr, doch kaum jemand kennt ihr Wesen. Ist sie am Ende nur ein Konzept, das wir gar nicht brauchen? Von Dirk Hessel.