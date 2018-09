Yoga Aktuell 112 - 05/2018

Yogapraxis Ein Weg zur Herzöffnung

Unser Covermodel Ranja Weis hat uns einige Fragen beantwortet – und eine kleine Yin-Yoga-Praxis für dich zusammengestellt.



Asana: Strength & Grace Yoga

Teil II: Hüften, Knie und unterer Rücken – alternative Alignments mit Barbra Noh.



Meditieren lernen, Schritt für Schritt

Mit Anleitungen von Anna Trökes in die Meditationspraxis einsteigen – 2. Folge: So lernst du, mit der Dynamik des Geistes zu fließen.



Pranayama besser verstehen

Warum setzt sich im Westen beim Pranayama vor allem der Dirgha-Ansatz (wenige lange Atemzüge) statt des Sukshma-Pranayama (viele kurze Atemzüge) durch? Welcher Ansatz ist wirklich geeigneter? Von Ansgar Schoeberl.



Express-Yoga

Recharge your battery! Katharina Middendorf stellt ein gut portioniertes Yogaprogramm vor, mit dem deine Akkus schnell wieder in den „grünen Bereich“ kommen.



Asana: Heilsames Üben nach Krishnamacharya, Teil 2: Rückbeugen

Vorbereitung und Hinführung zu Shalabhasana mit anschließendem Ausgleich, angeleitet von Stephanie Schönberger.



Fünf Arten der Meditation

Welche unterschiedlichen Meditationstypen gibt es, und was bewirken sie? Ein näherer Blick auf das reiche Spektrum dessen, was wir als Meditation bezeichnen. Von Florian Palzinsky.





Spirituelles Leben Nahrung für die Seele

Umarmungen schenken Trost, beruhigen und regen die Ausschüttung von Glückshormonen an. Eine Ermutigung zu heilsamer Berührung. Von Tobias Frank. Navaratri

Die „neun Nächte“ der Devi, die jedes Jahr im Herbst zelebriert werden, zählen in Indien zu den wichtigsten spirituellen Feierlichkeiten. Von Srila Devi. Yoga und Genuss – auf Shivas Spuren

Shiva lebt uns in den Mythen Erotik und Genuss ebenso wie Askese vor. Doch wie kann man genießen, ohne die innere Ausgeglichenheit zu verlieren? Von Nancy Krüger.



Spiritualität am Arbeitsplatz

Negative Gedanken haben uns im Arbeitsalltag oft fest im Griff, führen zu Anspannung und zu Konflikten mit den Kollegen. Warum es lohnenswert ist, mehr Bewusstheit für diese Mechanismen zu entwickeln. Von Dirk Hessel.



Back to the land

Roland Jensch und Liz Huntly ließen das Leben als Yogaszene-Stars hinter sich und gingen „back to the roots“. Dadurch kamen sie mit essenziellen Dimensionen des Yoga in Kontakt, die sich ihnen durch die natürlichen Kreisläufe des Lebens täglich neu offenbaren.



Wieder fühlen lernen

Der Weg der Transformation mit buddhistischer Psychologie und Meditation führt von der Verstandesebene direkt ins Fühlen. Von Simone Klatt.



Schalte ab... und sei es nur für ein paar Atemzüge

Den Geist zur Ruhe zu bringen, ist ein Ziel im Yoga. Aber das ist mittlerweile leichter

gesagt als getan, denn die Fähigkeit zur inneren Sammlung lässt bei vielen Menschen nach. Von Doris Iding.



Yogaphilosophie und Mystik, Sadhana Swami Sivananda: Wie man Tugenden entwickelt und Laster überwindet

Teil 1: Sich Sorgen machen – Wie man Ängste und sorgenvolle Gedanken überwindet und zuversichtlich ins Leben blickt. Von Tanja Zieger.



Die Upanishaden... und die Koshas

Folge 3: Pranayamaya-Kosha, die aus Vitalenergie bestehende Hülle, und ihre Strukturelemente. Von Dr. Ralph Skuban.



Sadhvis im Portrait: Nani Ma

„Sei leidenschaftlich für Gott und lass alles andere los“: Die Sadhvi Nani Ma ging konsequent den Weg von Sadhana und Meditation und verzichtete dabei auf jeden weltlichen Komfort. Interview: Srila Devi.





Ernährung & Pflanzen Die Ernährung der 100-Jährigen

Inspirationen vom Speiseplan der ältesten Menschen der Welt. Von Daniela Wolff.



Hanf – die verbotene Heilpflanze

Über die drei Dimensionen des Hanfgebrauchs, das weitreichende Heilpotenzial der Pflanze und die spirituellen Aspekte von Hanf, die unter anderem beim indischen Holi-Fest gewürdigt werden. Von Joe Romanski.



Apfelzeit

Ob gesundheitlich, kulinarisch oder mythologisch – Äpfel sind in jeder Hinsicht ein echter Schatz. Von Irene Dalichow.