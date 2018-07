Yoga Aktuell 111 - 04/2018

Asana-Workshops & Anleitungen Strength & Grace Yoga

Optimale Ausrichtung in den Asanas – in dieser Workshop-Reihe von Barbra Noh lernst du, gesundheitlich sinnvoll zu üben. Teil I: Wirbelsäule, Nacken und Schultern



Heilsames Üben nach Krishnamacharya, Teil 1: Vorbeugen

Yoga nach Krishnamacharya mit Stephanie Schönberger: Unsere neue Serie vermittelt ein hilfreiches konzeptionelles Verständnis der Asanas – Folge 1: Pashchimatanasana und vorbereitender Vinyasa



Express-Yoga

Energize your day: Katharina Middendorf stellt eine Sequenz mit fünf kleinen Übungen vor, die Schwung in den Körper und in festgefahrene Gedanken bringen und ganz einfach zwischendurch geübt werden können







Yogapraxis Wenn was schiefgeht, lach’ ich halt drüber

Lachen macht glücklich, ist gesund und verbindet. Impressionen aus einem

Lachyoga-Training und Verblüffendes über die Wirkungen der fröhlichen Praxis. Von Julia Johannsen.



Die spirituelle Kraft des Nein

Kenne und schütze deine Grenzen in der Asana-Praxis – und genauso auch im Leben: Katchie Ananda zeigt auf, warum ein mutiges Nein oft wichtig ist



Meditieren lernen, Schritt für Schritt

Mit Anleitungen von Anna Trökes in die Meditationspraxis einsteigen – 1. Folge: Die Bedeutung der intrinsischen Motivation und warum man mit der Gedankenflut getrost Frieden schließen kann



Warum Entspannung so schwerfällt

Wahre Entspannung ist ein fortgeschrittener und bewusster Zustand, der zu tiefer

Versenkung und Selbsterkenntnissen führen kann. Doch wie erreicht man sie? Von Ansgar Schoeberl.



Anahatas Energien in der Yogapraxis

Die Verbindung zwischen Herz und Armen im Yoga: Warum Arm- und Schulterschmerzen, die man oft nach herzöffnenden Asanas empfindet, durch Energien entstehen, die in den sechs das Herz schützenden Meridianen fließen. Von Robert Henderson.



Entdecke das Schöne und werde glücklich

Wie man lernt, die eigene Wahrnehmung für all die wunderbaren Dinge

im Leben zu öffnen und auch in Kleinigkeiten Freude und Schönheit zu erfahren,

weiß der Neuropsychologe und Meditationslehrer Rick Hanson. Von Doris Iding.





Interviews Entscheidungen treffen, die der Seele entspringen

Entscheidungen sollten in Harmonie mit unserem inneren Wesenskern sein.

Wie wir solche Entscheidungen treffen können und warum dazu Selbsterkenntnis erforderlich ist, erläutert der bekannte Philosoph und Autor Christoph Quarch. Interview: Nina Haisken.



Der Lehrer muss nicht immer nur geben

Yogalehrer Jaiveer Singh im Gespräch mit Dr. Ralph Skuban: Über die Bedeutsamkeit der alten Schriften, die fragwürdige Rolle des modernen Yogalehrers

als Entertainer und Patanjalis Idee von der Hingabe an eine regelmäßige eigene Praxis



Vom Musiker zum spirituellen Lehrer

Mario Mantese – oder Meister M – ist Schriftsteller und Weisheitslehrer mit einer ganz besonderen Kraft, die Herzen zu erreichen und ihnen Frieden

zu schenken. Im YOGA-AKTUELL-Interview spricht er u?ber die wahre Bedeutung von Weisheit. Interview: Doris Iding und Martin Frischknecht.



Der Doktor aus Indien

Dr. Vasant Lad ist einer der bedeutendsten Vertreter ganzheitlicher Medizin der heutigen Zeit. Wir sprachen mit ihm über seinen Lebensweg zur und mit der Wissenschaft vom gesunden und glücklichen Leben. Interview: Janine Schneider.



Weniger Konsum, mehr Sein

Sriram im Interview: Mit YOGA AKTUELL sprach der renommierte Lehrer über die

Unantastbarkeit allen Lebens und über den Verzicht auf übermäßigen Konsum. Interview: Doris Iding.





Spirituelles Leben Komm, lass uns Sisyphus befreien

Wie wir uns durch den lösenden Geist des Yoga aus der Gefangenschaft der Sisyphusarbeit befreien und uns durch reine Hingabe vom „Homo busy“ zum „Homo bussi“ wandeln können. Von Uwe Haardt.



Das Yantra

Komplexe spirituelle Symbole, „Werkzeuge“ und Energieträger: Hintergründe zur Bedeutung, Herkunft und Anwendung von Yantras und eine ausführliche Betrachtung des Shri-Yantras. Von Sabine Dorn-Ebert.



Mahasamadhi eines Meisters

Als Swami Veda Bharati seinen Körper verließ, war dies seine Wiedervereinigung mit der Essenz – und doch blieb seine liebevolle Präsenz auf Erden erhalten. Srila Devi erlebte die Übergangsriten nach seinem Mahasamadhi mit.