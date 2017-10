Yoga Aktuell Spezial Nr. 7 - Yoga der Liebe

Das Geheimnis des kleinen Todes Der kleine Tod ist untrennbar mit der realisierten Gegenwart der göttlichen LIEBE verknüpft. Wer diese erfahren will, muss sich vom Fürst LIEBE den Kopf abschlagen lassen. Von OM C. Parkin.

Christusliebe Heil(ung) für eine verwundete Welt: Wie wir durch die Beziehung zu Gott werden, wer wir in Wahrheit sind – über die drei Dimensionen der Christusliebe. Von Giannina Wedde.

Amma – selbstlose Liebe in Person Über die indische Heilige Mata Amritanandamayi, die weltweit für ihr Mitgefühl und für ihre bedingungslose Liebe allen Menschen gegenüber bekannt ist. Von Doris Iding.

Ewige Liebe als Gabe an das Göttliche Wie die tantrische Wahrnehmung der Existenz unser Verständnis von Liebe auf mystische Weise transformiert und wie Shakti-Sadhana und Bhakti-Yoga neue Dimensionen eröffnen, an der himmlischen Liebe teilzuhaben. Von Yogini Shambhavi.

Verliebt in Gott Im Herzen der abendländischen Spiritualität wohnt der Eros: die erotische Hingabe an das Heilige, die einst das alte Griechenland bewegte, als religiöse Identität des Abendlands. Von Christoph Quarch.

Bhakti-Yoga

Bhakti-Yoga für jeden Tag

Die traditionellen Texte des Bhakti-Yoga vermitteln uns, wie wir Liebe und Hingabe in allem kultivieren können, was wir tun – auch mitten in unserem Alltag. Von Julia Johannsen.

Gott und Göttin

Die Bedeutung des Spiels zwischen Krishna und den Gopis, und warum Radhas Liebe zu Krishna das leuchtende Vorbild der von uns allen ersehnten höchsten Gottesliebe ist. Von Ronald Engert.

Die Stimme der Liebe

Snatam Kaur verzaubert Menschen weltweit mit ihrer Stimme und führt sie mit heiligen Chants direkt ins Herz. Wir sprachen mit der US-Sängerin über ihren Weg zur Selbstliebe, über die Magie der Mantras und über die Kraft der Gemeinschaft. Interview: Janine Schneider.

Paarinterview Satyaa & Pari

Das bekannte Kirtan-Duo und Ehepaar sprach mit YOGA AKTUEL über Nähe und Distanz, über den Mut zu einem guten Streit und die essenzielle Bedeutung der Selbstverantwortung. Interview: Doris Iding.

Revolution! Liebe als Antwort auf Hass

Nur das Licht kann die Dunkelheit erhellen, wussten herausragende Revolutionäre der Geschichte, die Fremdenfeindlichkeit, Ablehnung und Gewalt entschlossen mit Liebe begegneten. Sie besänftigt, heilt und eint; die Liebe versagt nie. Von Janine Schneider.