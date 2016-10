Yoga Aktuell Spezial Nr. 6 - Yoga & Anatomie

Anatomie & Asanas

Inklusive Gratis-DVD mit Praxisanleitungen von Dr. Ronald Steiner!Warum ein gutes Verständnis von Anatomie eine hohe Relevanz für die Yogapraxis hat. Von Lilla N. Wuttich.Erkenne den Körper als das faszinierende Wunderwerk, das er ist. Von Doris Iding.Geerdet auf der Yogamatte und im Leben stehen: ein spannender Blick auf die Füße. Von Melanie Müller mit praxisnahen Tipps von Fuß-Expertin, Bewegungspädagogin und Yoga-Lehrerin Ulli Wurpes.Spiraldynamik® trifft Yoga: Beine, Knie und Hüften aus Sicht des Medical Yoga. Von Eva Hager-Forstenlechner.Das Iliosakralgelenk im Fokus: Was das Bindeglied zwischen Oberkörper und Unterkörper leistet. Von Bitta Boerger.Mediziner und Yogatherapeut Dr. Günter Niessen im Interview über die Wirbelsäule und die verschiedenen Standpunkte zu ihrer gesunden Aufrichtung. Interview: Melanie Müller.Yogalehrer und Trauma-Yoga-Therapeut Joachim Pfahl erläutert im Gespräch mit YOGA AKTUELL die häufig unterschätzte Rolle des Zwerchfells. Interview: Doris Iding.Theorie und viel Praxis rund um eine starke Körpermitte mit Liz Huntly und Roland Jensch.Schulter-Nacken-Verspannungen sind weit verbreitet. Das für einen heilsamen Umgang mit dieser Körperregion so wichtige anatomische Verständnis vermittelt dieser Beitrag. Von Lucia Nirmala Schmidt.Wie diese Haltungen der Wirbelsäule auf vielerlei Weise guttun – eine anatomisch korrekte Ausführung vorausgesetzt. Hinweise und Praxisbeispiele von Eva Hager-Forstenlechner.Warum das Fasziengewebe einen so weitreichenden Einfluss auf den gesamten Körper hat, und was die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit unserer Yogapraxis zu tun haben. Von Christiane Wolff.Anatomische Unterschiede zwischen den Geschlechtern und ihre Relevanz für die Yogapraxis. Von Julia Johannsen.Den Körper ohne Wenn und Aber annehmen: Ein persönlicher Erfahrungsbericht der Yin-Yoga-Lehrerin Helga Baumgartner.Nicht alle körperlichen Grenzen lassen sich durch intensives Üben verschieben. Wo Entwicklungspotenzial liegt, und welche individuellen anatomischen Gegebenheiten man unbedingt akzeptieren sollte. Von Chris Ahrweiler.Wer mit einer achtsamen Einstellung statt mit Leistungsdenken an die Asana-Praxis herangeht, kann Verletzungsrisiken deutlich verringern und öffnet den Blick zugleich stärker für die inneren Schätze des Yoga. Von Doris Iding.