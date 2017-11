Yoga Aktuell 107 - 06/2017

Yogaphilosophie & Yogapraxis Die Upanishaden

Die Mandukya-Upanishad – 12 Verse von unauslotbarer Tiefe. Von Dr. Ralph Skuban. Der wahre Prophet

Vedanta und frühes Christentum: Die Rekognitionen des Petrus sind ein kostbarer Schatz, der eine universelle Einheitsbotschaft enthält. Von Bhajan Noam. Empfindungsentwicklung für erfüllte Beziehungen

Wer sein Empfindungsleben schult, kann seine Beziehungen erblühen lassen. Wie die Asana-Praxis dabei helfen kann. Von Rita Egger. Asana: Yin Yoga für Hingabe und Achtsamkeit

Neue Serie: Achtsames Üben, das frei von Leistungsorientierung ist und dir viel Raum für deine Empfindungen und Bedürfnisse lässt. Von Helga Baumgartner. Asana: Yoga und die Chakras, Teil 6: Ajna-Chakra

Wenn das „Dritte Auge“ aktiviert ist, werden Imagination, Intuition, Visionen und Erkenntnis gefördert. Wie man es durch gezielte Praxis anspricht, erklärt Richard Hackenberg.





Spirituelles Leben Der leuchtende Raum

Upekkha – Gleichmut und Gelassenheit – können wir auch dann bewahren, wenn andere Menschen uns in ihre Dramen zu verwickeln versuchen. Warum dies manchmal eine gesunde Distanz erfordert, verdeutlicht diese Folge der Kolumne von Katchie Ananda.



Rauhnächte: Wegweiser für das kommende Jahr

Die 12 Nächte „zwischen den Jahren“ sind ganz besondere Nächte. Wie du die Rauhnächte und ihre Botschaften bewusst erleben kannst. Von Doris Iding.



Vastu-Shastra – der Ayurveda des Wohnens

Die altindische Wissenschaft vom Raum vermittelt, wie Räume und Gebäude so gestaltet werden können, dass sie uns mit ihren Energien in verschiedenen Lebensbereichen unterstützen. Von Mark Rosenberg.



Wer bin ich?

Wir sind viel mehr als Name, Rolle und Geschlecht. Sich dessen bewusst zu werden, ist ein spannendes Unterfangen – das zeigt auch dieser Erfahrungsbericht von einem intensiven Retreat. Von Doris Iding.



Die Magie der Haare

Die Mysterien der Haare: Warum sie Antennen für das Feinstoffliche und Informationsspeicher für Karma und Erlebtes sind. Von Joe Romanski.



Tantra: der Yogi, der Künstler und der Pandit

Tantra jenseits der üblichen Vorstellungen – eine Collage zur Erinnerung an Swami Satyananda, Sohan Qadri und Ajit Mookerjee. Von Swami Janakananda.



Auf der Flucht vor dem Augenblick

Wer sich im gegenwärtigen Moment nicht geborgen, sondern einsam und unverbunden fühlt, ist besonders suchtgefährdet. Eine Yoga- & Achtsamkeitspraxis kann hier in vieler Hinsicht heilsam wirken. Von Melanie Müller.



Alles im Fluss: Liebe & Wasser

Der Wasserforscher Masaru Emoto wies nach, dass Emotionen, Gedanken und Klänge die Struktur des Wassers auf erstaunliche Weise verändern – dies lässt darauf schließen, wie sehr sie sich auch auf uns selbst auswirken. Von Julia Johannsen.





Ernährung, Gesundheit & Therapie Yoga und geistige Gesundheit

Yoga und Gesundheit in der modernen Wissenschaft: Welchen Beitrag Yoga zur Überwindung von Depressionen, Angststörungen und Schlafstörungen leisten kann. Von Cordula Interthal.



(F)rohe Weihnachten

Desserts de luxe: Mit diesen raffinierten rohen Rezepten kommt gesunde und vollmundige Abwechslung auf den Festtagstisch. Von Erika Frost.



Mantras und Psychotherapie

Mantra-Meditation im psychotherapeutischen Kontext: über ihre symatopsychische Wirkung und die neurowissenschaftlichen Hintergründe. Von Dr. Mohani Heitel





Interviews "Ich kenne es zur Genüge, nicht zu genügen"

Pierre Stutz, früher Jugendseelsorger und katholischer Priester, heute Autor und spiritueller Lehrer, sprach mit YOGA AKTUELL darüber, was es bedeutet, sein ganz ureigenes Leben zu führen. Interview: Anne Voigt.



Die Pforte der Befreiung

Eli Jaxon-Bear und Gangaji im Interview: Die Advaita-Lehrer versichern, dass jeder Mensch spirituell erwachen kann. Interview: Daniela Singhal.



Bhakti-Yoga auf Korfu

Bei einem Retreat mit dem bekannten Yogalehrerpaar Sathya und Liliana tauchte eine unserer Autorinnen in die liebevolle Kraft des Chantens in der Gemeinschaft ein. Von Marianne Scherer.