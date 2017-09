Yoga Aktuell 106 - 05/2017

Spirituelles Leben

Yoga im Herbst

Der Herbst als Zeit des Loslassens: Gerade jetzt bieten sich neue Möglichkeiten zur Bewusstseinserweiterung und zum Lernen von der Natur. Von Roswitha Maria Gerwin.

Divali – lass dein Licht leuchten

Das Licht ist von jeher ein Symbol für Hoffnung, Erkenntnis und Leben. Das traditionelle indische Lichterfest ist ein Anlass, uns mit unserem inneren Licht zu verbinden. Von Janine Schneider.

Liebe beschenkt den Liebenden

Es gilt zur bedingungslosen Liebe zurückzufinden – ihr Ruf ist machtvoll! Und die Suche beginnt bei uns selbst. Von Bhajan Noam.

Mit dem Herzen hören und sprechen

Wie wir anderen Menschen mit Hilfe von mehr Achtsamkeit wirklich zuhören können und authentisch kommunizieren, was uns bewegt. Von Melanie Müller.

Fünf Stützen der spirituellen Praxis

Der Schlüssel zur Selbst-Entfaltung: fünf Pfeiler, die uns auf dem Weg der Transformation Orientierung, Halt und Motivation geben können. Von Florian Palzinsky.

Yoga und Dharma: Mudita – die teilnahmsvolle Freude

Was ist echte Freude, und wie kannst du sie in dein Leben einladen, statt sie in den kleinen Dingen des Alltags oft zu übersehen? Von Katchie Ananda.