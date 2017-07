Yoga Aktuell 105 - 04/2017

Asana: Einfach Satyananda Yoga! Energieblockaden lösen – die dritte Pawanmuktasana-Serie kann helfen, neuromuskuläre Knoten in der Beckenregion und in der Wirbelsäule zu beseitigen. Von Katharina Middendorf und Marita Kirschner.

Spirituelles Leben

Shanta-Rasa – Der Geschmack des Friedens

Wie man in der Schönheit den Geschmack des Friedens finden kann – über einen dynamischen Akt der Selbsterkenntnis unserer Seele, der uns zum Grund unseres Seins führt. Von Igor Kufayev.

Das Mysterium des Weiblichen

Warum wir die Schöpfung und unseren spirituellen Weg durch eine Rückkehr zur Kraft des Weiblichen neu beleben können. Von Nina Haisken.

Zwei Flügel der Praxis

Es gehört zu den Herausforderungen des spirituellen Weges, die Balance zu finden zwischen Disziplin und Hingabe, Anstrengung und Sanftheit. Wie können wir Feuer fangen, ohne zu verbrennen? Von Melanie Müller.

Verbundenheit leben in Zeiten globaler Krisen

Erkennt der Einzelne seine Macht und Verantwortung im kosmischen Geflecht und agiert entsprechend, dann wandelt sich Ignoranz in Mitgefühl, Angst in Liebe und Dunkelheit in Licht. Von Janine Schneider.

Erfahrungsbericht – vom buddhistischen Mönch zum Yogalehrer

Von Thailand nach Sri Lanka: Urwaldabenteuer, Sozialprojekte und der Schlüssel zur Transformation – Teil 2 von Florian Palzinskys autobiographischer Erzählung.

Des Yogis Tiger auf dem Schamanenpfad

Erfahrungsräume zwischen Kaula-Tantra-Yoga und Schamanismus: Techniken der Bewusstseinserweiterung, die uns im Alltag weiterbringen können. Von Iris Disse.

Yoga und Dharma: Karuna

Mitgefühl legt sich wie ein wohltuender Balsam über unser Leid. Doch wie findet man Zugang zu diesem heilsamen Elixier? Von Katchie Ananda