Yoga Aktuell 104 - 03/2017

Das heilende Potenzial der Mantras Mantras beeinflussen verschiedene Ebenen des Seins auf heilsame Weise. Die Mantra Expertin Dr. Mohani-Heitel gibt eine Einführung in Anwendungsmöglichkeiten und Wirkweisen.

Prana, Pranayama und Bewusstsein In Teil 2 der Pranayama-Serie schauen wir genauer auf die Energieflüsse im Körper und lernen die Praxis der Ujjayi-Atmung kennen. Von Vilas Turske.

Mein Weg zum buddhistischen Mönch Florian Palzinsky über seine Mönchsjahre im Waldkloster und die Beweggründe für den Aufbruch in ein Leben fernab von weltlichen Verlockungen.

Die Kraft des Betens – Bali erleben Überall auf Bali leben die Einheimischen in Harmonie mit den Göttern und in Einklang mit dem kosmischen Mandala. Die starke Kraft des Glaubens und des Gebets sind stets präsent. Von Doris Iding.

Chitta und Prana Der Zusammenhang zwischen Geist und Lebensenergie: Wie du Prana mehr Raum im Leben gibst und dich dadurch wieder in die unmittelbare Erfahrung des Daseins begibst. Von Katchie Ananda.

Yoga & Gesundheit in der modernen Wissenschaft Studien belegen die Wirksamkeit der traditionellen Praktiken und deren Wert. In einer neuen Serie stellen wir interessante Ergebnisse vor – diesmal: die Wirksamkeit von Yoga bei Stress. Von Cordula Interthal.

Koriander – das optimale Gewürz für den Sommer Endlich ist der Sommer da – und die Temperaturen steigen. Mit den richtigen ayurvedischen Kräutern bleibst du in Balance und behältst auch in der heißen Jahreszeit einen kühlen Kopf. Von Kerstin Rosenberg.

Interview & Portrait

Antahkarana – das „innere Instrument“

Es kann unser bester Freund sein oder unser größter Feind – YOGA AKTUELL traf Sadhana und Keval Pezet im Shanti-Mandir-Ashram und befragte die beidenc Yogalehrer zur Bedeutung des „inneren Instruments“. Interview: Janine Schneider.

David Lurey: Green Yoga

YOGA AKTUELL sprach mit US-Yogalehrer David Lurey über einen bewussten Umgang mit der Natur und über konkrete Tipps für Green Yoga in der Praxis. Interview: Doris Iding.

Drei Fragen an unser Cover-Model Annmarie

Auf dem Cover-Foto dieser Ausgabe, das in Kalifornien entstand, ist die Sängerin und Yogini Annmarie zu sehen. Wir stellen Annmarie in drei Fragen und Antworten vor. Interview: Patricia Staffa.