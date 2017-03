Yoga Aktuell 103 - 02/2017

Yogapraxis Asana: Einfach Satyananda Yoga

Workshop mit Katharina Middendorf zur anti-rheumatischen Serie des Satyananda Yoga – Reinigung, Harmonisierung und Energetisierung als Grundlage für die Yogapraxis. Von Katharina Middendorf und Marita Kirschner. Pranayama: Atmen ist Empfangen – Grundlagen der Atmung

Der erste Teil unserer neuen Pranayama-Serie ist der Erforschung des natürlichen Atems und der Praxis des vollen yogischen Atems gewidmet. Von Vilas Turske. Asana: Yoga und die Chakras

Das Svadhisthana-Chakra: Richard Hackenberg gibt Einblicke in die Themen des zweiten Chakras und stellt Übungen vor, mit denen du dieses Energiezentrum in Balance bringen kannst. Die fünf Kräfte der Meditation

Die Qualitäten Vertrauen, sinnvolle Anstrengung, Achtsamkeit, Samadhi und Weisheit als Grundlagen und Ziele der Meditation – Einblicke in ihr Wesen und ihre Bedeutung. Von Florian Palzinsky. Meditation: Sturm in der Ruhe – Ruhe im Sturm

Die buddhistische Einsichtsmeditation ist ein kraftvolles Werkzeug zur Loslösung von selbst erzeugtem Leid. YOGA-AKTUELL-Autorin Janine Schneider berichtet von ihren Erfahrungen bei einem intensiven Vipassana-Retreat. Yoga von Anfang an

Gemeinsame Übungen stärken die Beziehung zwischen Eltern und Kind und machen einfach Spaß! Der Baby-Yoga-Workshop zeigt dir, wie’s geht. Von Barbara Ekelund. So findest du deinen Platz als Yogalehrer

Für viele ist es ein Traum: als Yogalehrer das weitergeben, was einem selbst am Herzen liegt. Aber kann man davon wirklich leben – und wenn ja, wie? Von Laya Commenda und Melanie Müller. Fortbildungen ersetzen nicht die eigene Praxis

Zertifikate sind gut. Hingabe an die eigene Praxis ist besser. Denn nur, wenn wir Yoga um seiner selbst willen praktizieren, werden wir eines Tages von seiner Essenz wachgeküsst. Von Doris Iding.





Spirituelles Leben Ohne Glauben geht es nicht, oder?

Offener Brief von Al Gromer Khan an den Journalisten Matthias Matussek: Warum eine Gottsuche mit starren Glaubensgrundsätzen nicht funktioniert. Spirituelle Praxis im Spannungsfeld von Yoga und Tantra

Was heißt „yogisch“, und was „tantrisch? Wie unterscheidet sich eine yogische von einer tantrischen Meditationspraxis, und wie können sie in den Alltag integriert werden? Von Oliver Hahn. Yoga & emotionaler Hunger

Der Hunger nach Wärme, Geborgenheit und Sinnerfüllung steht hinter manch einer Essstörung. Franziska Krusche folgte ihrer Intuition und fand im Yoga einen Weg, der ihr auf ungeahnte Weise Heilung brachte. Der wahre Reichtum

Die bekannte Yogalehrerin Katchie Ananda über ein neues Verständnis von Fülle und eine friedliche Auflösung des Kampfes gegen das eigene Ego. Menschliche Würde für alle!

Jeder Mensch ist einzigartig und würdevoll. Sich dieses Wertes bewusst zu sein, scheint in einer Welt, die aus allen Fugen gerät, dringlicher als je zuvor. Von Doris Iding.





Gesundheit, Ernährung & Yogatherapie Heil- und Wildkräuter und der „europäische Ayurveda“

Frühlingsrezepte mit heimischen Wildkräutern, kreiert und vorgestellt vom bekannten Ayurveda-Koch Volker Mehl. Pippali – schlank und schlau mit langem Pfeffer

Pippali zählt zu den besten Immun-Boostern, macht schlank, schlau und gleicht alle Doshas aus. Wissenswertes, Tipps und Rezepte verrät Kerstin Rosenberg. Innovative Essenskonzepte

Trendsetter im Ernährungsbereich haben inspirierende Projekte gestartet, um den Verpackungswahn zu stoppen und die Essensverschwendung zu begrenzen. Von Dirk Engelhardt. Alles im Gleichgewicht – die Schilddrüse

Schon kleine hormonelle Veränderungen oder eine Erkrankung der Schilddrüse können stark belasten. Wir haben untersucht, welchen Beitrag Yoga zur Linderung von Problemen mit dieser wichtigen Drüse leisten kann. Von Melanie Müller.





Interview & Portrait Die wahre Begegnung mit der Angst

Nathalie Delay, Lehrerin des non-dualistischen kashmirischen Tantra-Yoga, über Angst als Tor zur Liebe, über die Intimität der wahrhaftigen Empfindung und über die Endlosigkeit des Erkennens. Interview: Laya Commenda. Sei ehrlich zu dir selbst

Alexey Gaevskij unterrichtet bei Inside Yoga und auf großen Events. YOGA AKTUELL unterhielt sich mit ihm über Disziplin und Hingabe, über Humor im Unterricht und über Spiritualität im Alltag. Interview: Nina Haisken. Sadhana – So einzigartig wie du selbst

Die indische Yoga- und Ayurveda-Lehrerin Leela Mata über eine erfüllende spirituelle Praxis ohne starre Formalitäten. Interview: Janine Schneider.



Befrei dich aus dem Gefängnis der Gedanken

Der Chant-Star Krishna Das über Kirtan als Weg in die Tiefe des Herzens und über den Versuch, fortwährend in der wahren Liebe zu bleiben. Interview: Doris Iding.