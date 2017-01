Yoga Aktuell 102 - 01/2017

Yogapraxis Asana: Detox-Flow

Rundumputz für Körper und Seele – mit dem Detox-Flow bringst du den Stoffwechsel in Schwung, entlastest die Verdauung und stärkst die Körpermitte. Von Nicole Reese. Mit Yoga-Nidra zur inneren Kraftquelle

Der yogische Schlaf ist eine alte Technik, die ein immenses Potenzial für Transformation bietet. Hier erhältst du eine Einführung in die verschiedenen Phasen und Elemente von Yoga-Nidra. Von Claudia Eva Reinig. Asana: Yoga und die Chakras

Wie du mit deiner Yogapraxis gezielt die einzelnen Energiezentren ansprechen kannst. Im ersten Teil der neuen Serie von Richard Hackenberg geht es um das Muladhara-Chakra. Pranayama: Atembewusstsein und integraler Yoga

Atem und Bewusstsein stehen nicht nur in engster Beziehung zueinander, sie sind sogar quasi miteinander identisch. Warum es diese Einheit wiederzuentdecken gilt, anstatt den Atem in vorgegebene Bahnen zu zwingen. Von Bhajan Noam. Spontaner Yoga – von Gnade berührt

Das Phänomen der spontanen Kriyas: Wie es ausgelöst wird, welche Ausdrucksformen es annimmt und welche tiefe Bedeutung es hat. Von Igor Kufayev. Neues über Neti

Aktuelle Erkenntnisse zu dieser einfachen und erfrischenden Yogaübung, die deinem Organismus auch im Rahmen der Frühjahrsreinigung behilflich sein kann. Von Hamsananda.





Spirituelles Leben Gibt es etwas in uns, das unsterblich ist?

Ein Plädoyer für Yoga als spirituelle Praxis: Warum Yoga in seiner traditionellen Bedeutung Antworten auf die großen Sinnfragen des Lebens hat. Von Ralf Rossnagel. Die zeitlose Weisheit der Bhagavad-Gita

Ihre Botschaft wurde im Laufe der Jahrhunderte ganz unterschiedlich interpretiert – doch Krishna selbst scheint in der Gita zu vermitteln, wie der Leser Zugang zu ihrer tiefen und universellen Weisheit finden kann. Von Janine Schneider. Die Chakras wirklich ernst nehmen

Es ist an der Zeit, die Chakras aus der Schublade mit dem Etikett „esoterischer Krimskrams” zu ziehen. Neue Modelle und Konzepte zeigen, wie relevant dieses System für das westliche Leben ist. Von Theresa Bäuerlein. Harmonie mit dem eigenen Körper entwickeln

Der Körper als Partner: Wie du das physische Wunderwerk, in dem du zu Hause bist, bewusster würdigst und ein liebevolleres Selbstbild entwickelst. Von Antje Lindner. Yoga in Indien

Yoga in seinem Ursprungsland, damals und heute: Ein kurzer Blick in die Geschichte des Yoga und auf seine heutige Entwicklung dort, wo alles begann. Von Otto Stricker.

Gesundheit, Ernährung & Yogatherapie Detox-Rezepte: Leichtigkeit & Entlastung

Schluss mit dem Winterschlaf! Detox-Rezepte aus dem Buch Yoga Kitchen bringen die Verdauungsorgane in Balance und unterstützen den Körper beim Entgiften. Von Nicole Reese und Iris Lange-Fricke. Ayurveda gegen den Winterblues

Mit simplen ayurvedischen Maßnahmen kommst du gesund und munter durch den Winter. Tipps von Kerstin Rosenberg. Barfuß Schritt für Schritt

Mit nackten Füßen zu gehen, verbindet uns unmittelbar mit der Erde. Wir können uns diese archaische Erfahrung Schritt für Schritt zurückerobern und dadurch ein neues Gefühl von Freiheit erleben. Von Doris Iding. Gesundheit in aller Munde

Der Mundraum steht mit dem gesamten Körper in Verbindung. In der NAM-Zahnheilkunde wird die Mundgesundheit deshalb in einem weitreichenden Zusammenhang gesehen. Von Irene Dalichow. Zurück zur Quelle – Ayurveda in Indien

Eine Ayurveda-Kur an der Küste Keralas: Authentische Heilkunst und die hautnah erlebbaren Kräfte der Natur machen eine Reise ins Erandia Marari Ayurveda Beach Resort zu einer besonderen Erfahrung. Von Doris Iding. Innere Freiheit hinter äußeren Mauern

Die Bedeutung von Yoga und Meditation in der Forensischen Psychiatrie: YOGA-AKTUELL-Autorin Julia Johannsen hat sich auf der YuMiG Convention in Berlin über dieses Thema schlau gemacht.





Interview & Portrait Entdecke die Kraft der Mudras

Swami Saradananda arbeitet seit mehr als zehn Jahren intensiv mit Mudras. Auf welchen Ebenen die Handgesten wirken und warum sie einen Weg zum Erreichen des höchsten Yogaziels öffnen, erklärt sie im Gespräch mit YOGA AKTUELL. Interview: Janine Schneider. Meditation: Die Stufen der Versenkung

Der erfahrene Dhamma- und Meditationslehrer Heinz Roiger erklärt im YOGA-AKTUELL-Interview, worin die acht Versenkungsstufen des Theravada-Buddhismus bestehen und weshalb die tieferen Erfahrungsebenen ein mutiges Loslassen erfordern. Interview: Doris Iding. Glaub an dich und geh deinen Weg

David Garrigues, einer der wenigen von Pattabhi Jois zertifizierten Ashtanga-Yoga-Lehrer, über das Sichtbarwerden persönlicher Muster in der Yogapraxis und darüber, dass jeder Mensch etwas Besonderes mit der Welt teilen kann. Interview: Heike Dittmers.