Yoga Aktuell 101 - 06/2016

Yogapraxis Meditation: Das Herz des Buddha

Eine Meditation, die dich hinauf durch alle Chakras führt – und wieder zurück ins Herz, damit du voller Liebe, Weisheit und mitfühlender Kraft in der Welt sein kannst. Von Bhajan Noam.



Pranayama: Die Atmung verlängern

Srivatsa Ramaswami, Schüler von Sri T. Krishnamacharya, unterrichtet seit über 40 Jahren. In unserem Interview erläutert er die große Bedeutung einer regelmäßigen Pranayama-Praxis. Interview: Doris Iding.



Asana: Yoga für Teenies

Partnerübungen machen Spaß! Unser Workshop von Leila Oostendorp lädt Teenager zum Mitmachen ein.



Das Nervensystem regulieren

Was tun, wenn man ständig angespannt, nervös und erschöpft ist? Eine Übungsanleitung, die dir bei regelmäßiger Praxis hilft, das Nervensystem zu beruhigen und echte Entspannung zu finden. Von Angelika Doerne.





Spirituelles Leben Ich weiß, dass ich unsterblich bin

Können wir unsere Unsterblichkeit bereits in diesem Leben erfahren, so wie es Patanjalis Aussagen über außerkörperliche Erfahrungen nahelegen? Von Dr. Ralph Skuban.



Die Wissenschaft des Kriya-Yoga

Seit 70 Jahren wird die weltberühmte Autobiographie eines Yogi ununterbrochen aufgelegt. Anlässlich dieses Jubiläums präsentieren wir einen Auszug aus dem berührenden Werk, das unzählige spirituell Suchende inspiriert hat. Text: Paramahansa Yogananda.



Der Körper als Zugang zur Spiritualität

Der Körper bringt uns mit seinen Sinnen ins Hier und Jetzt. Zudem speichert er grundlegende Wahrheiten über uns selbst, die wir durch liebevolle Achtsamkeit erkennen und würdigen können. Von Katchie Ananda.



Der Weltenbaum – ein Ursymbol

Das Motiv des Lebensbaums tritt in der indischen Mythologie ebenso in Erscheinung wie in der Edda, und in der Bibel ebenso wie in der Kabbalah. Was es mit diesem alten kulturübergreifenden Symbol auf sich hat. Von Dr. Manfred Ehmer.





Interview & Portrait Ich bin genug so, wie ich bin!

Anna Trökes spricht offen über das wichtige Thema Selbstverbundenheit und über den Mut erfordernden Weg zur Authentizität. Interview: Doris Iding.



In Unterschieden vereint

Lalla und Vilas Turske brachten Anusara Yoga nach Deutschland. Im Interview sprechen sie u.a. über eine Praxis jenseits von Maßregelungen und Zielvorgaben und über die intrinsische Gu?te des Universums. Interview: Sandra von Zabiensky.



Das Heilige einladen

Ravi Ravindra ist Physiker, Religionswissenschaftler und Sanskrit-Gelehrter, vor allem aber ein auf dem spirituellen Weg weit vorangekommener Mensch. Doris Iding sprach mit über die Allgegenwärtigkeit des Heiligen.



Der Yoga der fünf Elemente

?Möglicherweise ist er der letzte Lehrer einer langen Tradition: Peter Clifford reist durch die Welt, um Anahata Yoga weiterzugeben. Wir haben ihn gefragt, was hinter diesem Stil steckt und welche Rolle die Elemente im Yoga spielen. Interview: Melanie Müller.



Die Hatha-Yoga-Pradipika

Dr. Kausthub Desikachar im Interview: Warum die Hatha-Yoga-Pradipika für seinen Vater T.K.V. Desikachar und seinen Großvater T. Krishnamacharya so wichtig war und warum sie für jeden Yogaschüler relevant ist. Interview: Evelyn Einhäuser.



Der einfachste Weg zu Gott

Mit ihrer Musik öffnen Aleah Ghandharvika und Ben von den Love Keys Räume für

Heilung und für göttliches Bewusstsein. Interview: Daniela Singhal.





Yogatherapie, Gesundheit & Ernährung My New Roots: Köstliche, vegetarische Gerichte für die Winterzeit

Sarah Britton kocht sich auf dem Foodblog My New Roots quer durch ihr Gemüsebeet. YOGA AKTUELL sprach mit der bekannten Bloggerin und präsentiert einige ihrer schönsten Rezepte. Interview: Nicole Reese.



Verspannungen lösen: Thai Yoga für den Schulter und Nackenbereich

Verspannungen im großen Nackenmuskel sind ein Übel, das viele Menschen plagt. Die einfachen Thai-Yoga-Techniken aus unserer Fotostrecke können eine deutliche Linderung verschaffen. Von Tobias Frank.



Mediensucht: Om statt On

Ab wann wird der Smartphone- oder Internet-Konsum zum Problem? Und was kann man dagegen tun? Von Melanie Müller.



Nadi-Muskeltherapie

Verspannungen, Blockaden und Schmerzen lösen mit einer ganzheitlichen Therapieform von Remo Rittiner. Von Doris Iding.