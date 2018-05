Yoga Aktuell 110 - 03/2018

Yogapraxis

Asana: Haltungen für Selbstvertrauen und für entspannte Zuversicht

Mit den Posen aus Barbra Nohs Sequenz gelingt es dir, äußerlich Souveränität auszustrahlen und sie innerlich auch wirklich zu empfinden – sogar mit spielerischer Leichtigkeit!

Asana: Yin Yoga für Rückhalt und Geborgenheit

Übungen an der Wand mit Helga Baumgartner: In dieser Praxis schaffst du dir einen sicheren inneren Raum, in den du dich an schwierigen Tagen wohlbehütet zurückziehen kannst.

Die vier grundlegenden Bewegungsrichtungen in den Asanas

Erdung, Aufrichtung, Beugung und Drehung: Beim Yoga bewusst mehr Fokus auf die Bewegungsrichtungen zu legen, kann der persönlichen Praxis mehr Präzision und Tiefe verleihen. Von Jörg Weißker.

Zurück zur eigenen Mitte: das Hara entspannen und stärken

Das Hara wird in der fernöstlichen Philosophie als unser Kraftzentrum angesehen. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier – verbunden mit praktischen Tipps zur Hara-Stärkung. Von Tobias Frank.