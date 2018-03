Yoga Aktuell 109 - 02/2018

Übergewicht, Diabetes & Cholesterin Altes Wissen, neue Bestätigung: Immer mehr wissenschaftliche Studien belegen die heilsamen Effekte des Yoga bei gängigen Stoffwechselstörungen. Von Cordula Interthal. Fire up your Agni! Volker Mehl über die Stärkung des Verdauungsfeuers: Ayurvedische Tipps und Rezepte gegen die allgemeine Frühjahrsmüdigkeit. Ayurveda in Europa Um profunde Ayurveda-Kuren und -Behandlungen kennenzulernen, muss man nicht unbedingt in die Ferne reisen. Auch hierzulande gibt es hochqualifizierte ayurvedische Ärzte und Kurzentren. Von Doris Iding. Erst messen, dann essen Über die Vorteile und Fallen individualisierter stoffwechselgerechter Ernährung: Ein Blick auf verschiedene Konzepte sowie auf ihre Möglichkeiten und Grenzen. Von Joe Romanski. Die fünfte Dimension des Geschmacks Für Umami interessieren sich momentan weltweit besonders all diejenigen, die gern gut essen und gleichzeitig ihrem Körper über die Ernährung allerbeste Energie zukommen lassen möchten. Von Irene Dalichow.

Präsent wie ein Adler Walter Tirak Ruta gibt die Lehren des Schweige-Yogis Sri Sri Sri Satchidananda weiter. In YOGA AKTUELL erzählt er, wie der Inder durch seine besondere Art der Präsenz unterrichtete und was er über die Kriyas des Hatha-Yoga lehrte. Interview: Johannes Vogt. Im Tal der unsterblichen Meister Aaravindha Himadra gibt Mantra- und Meditationstechniken weiter, die aus der verborgenen Tradition der alten Himalaya-Meister stammen. Wie er mit diesen Meistern in Kontakt kam, berichtet er im Interview von Marianne Scherer. Mogeln ist keine Option Sonia Bach, Inhaberin von the yogaloft cologne, sprach im Interview mit YOGA AKTUELL u.a. über gekonntes Scheitern und über die Offenheit für Herausforderungen. Interview: Sandra von Zabiensky. Meditation als Entdeckung der Selbstliebe Kesari Reber, unser Covermodel April/Mai, spricht im Kurzinterview über Meditation als Weg zu Selbstliebe, Ausgeglichenheit und tiefer Zufriedenheit

Folge VI: Transzendenz und Auflösung der Selbst-Begrenzungen – was wir im „vierten Zustand“ erfahren. Von Dr. Ralph Skuban.



Was uns der wertvolle alte Quelltext über die Loslösung von falschen Identifikationen lehrt – die Lehren Ashtavakras als Wegweiser zur Selbstliebe und Freiheit. Von Nancy Krüger.



Begegnung in der Lagune: Wie sich ein herausforderndes Aufeinandertreffen zwischen Yogini und Schamanin zum Tanz zweier Schwestern wandelte. Von Iris Disse.



In seinem Buch Jaguar in the Body, Butterfly in the Heart erzählt Ya’Acov Darling Khan, wie er im Schamanismus seine Bestimmung fand. Mit YOGA AKTUELL sprach er über den Körper als Brücke zur Essenz und über die wichtige Bedeutung der direkten Naturerfahrung. Interview: Jeanette Fuchs.



Kleiner Stein mit großer Wirkung: Die eiförmigen Heilsteine für die Frau werden in die Vagina eingeführt und wirken dort auf vielfältige Weise. YOGA AKTUELL sprach mit einer Expertin über das intime Thema. Interview: Janine Schneider.



Die quirlige Strandmetropole ist ein multikultureller Magnet für Yogis aus der ganzen Welt. Sie vereint die Vielfältigkeit und Herzlichkeit Südafrikas mit magischer Natur, traumhaften Stränden und einer lebhaften Community. Von Karolina Landowski.



Am Anfang war der Klang: Wie Klangfrequenzen sich in Formen ausdrücken, die sich seit Anbeginn der Zeit in der gesamten Schöpfung wiederfinden – Sven Meyer über das Projekt KYMAT. Interview: Nina Haisken.



Aktuelles aus der Yogawelt. Von Nina Haisken.



