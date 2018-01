Yoga Aktuell 108 - 01/2018

Yogapraxis Asana: Yin Yoga für Freiheit und Vertrauen

Achtsames Üben: Helga Baumgartner führt dich ohne Leistungsorientierung durch eine befreiende Rückbeugenpraxis.



Meditation: Meditative Gedanken über den Tod

Die Unausweichlichkeit des Todes löst bei den meisten Menschen Angst aus. Doch wenn wir uns dieser Wahrheit bewusst stellen, kann sie unserem Leben mehr Tiefe geben. Von Florian Palzinsky.



Pranayama: Energiekreisläufe

Eine kraftvolle, bewusstseinserweiternde und reinigende Atemübung: Anleitung für eine Kriya, die das Energiesystem und den gesamten physischen Organismus anspricht. Von Bhajan Noam.



Asana: Yoga und die Chakras, Teil 7: Sahasrara-Chakra

Am Ende der Chakra-Reise mit Richard Hackenberg erreichst du den Ort, an dem du die Verbindung mit dem Göttlichen deutlich erfahren kannst – das Kronenchakra Sahasrara.



Shankara und die Maya

Die mysteriöse Maya wurde in den Philosophiesystemen Indiens unterschiedlich definiert. Wie Shankara sie verstand und was diese Auffassung in der Konsequenz bedeutet. Von Nina Haisken.



Nada-Yoga und Sound-Diving mit Kristallklangschalen

Wie wirken sich verschiedene Tonfrequenzen auf unseren Organismus aus, und warum helfen uns Klangschalen, unser wahres Selbst zu erfahren? Von Carlos Michael.



Die Upanishaden

Turiya, der vierte Zustand – jenseits der Zersplitterung unseres Wesens wartet die ursprüngliche Ganzheit und Einheit. Von Dr. Ralph Skuban.

Spirituelles Leben Du bist schon angekommen

Wie wäre es, wenn deine spirituelle Suche endlich zu Ende wäre und du vollkommene Erkenntnis erreicht hättest? Oder geht es am Ende doch mehr um den Weg als um das Ziel? Von Doris Iding.



Yoga bei Depressionen

Welche Rolle kann Yoga mit seinen verschiedenen Elementen auf dem Weg zu einem heilsamen Umgang mit Ursachen und Symptomen spielen? Eine fundierte Einschätzung von Anna Trökes.



Die Praxis der Vergebung

Vergebung als Schlüssel zur Freiheit – Katchie Ananda erklärt, warum Vergebung so wichtig ist und wie man sie üben kann.



Yoga in Mind

Inspirationen für Manager: Yoga als Weg zu mehr Klarheit, Gelassenheit und Lebensenergie und als Rückbesinnung auf wichtige ethische Werte. Von Gerrit Kirstein.



Die Amygdala – der Gefahrenscanner im Kopf

Wissenswertes über die Amygdala, die unser Verhalten stärker beeinflusst, als den meisten bewusst ist. Von Doris Iding.

Interviews Gnade ist überall

Warum ein Gespräch mit Sadhguru Jaggi Vasudev niemals langweilig oder vorhersehbar ist, zeigt dieser Beitrag von Nina Heitmann, die den berühmten Inder in Berlin getroffen hat.



Jenseits der Asanas

Emil Wendel widmet sich seit Jahrzehnten der Yogaphilosophie und -praxis sowie anderen asiatischen Philosophien. YOGA AKTUELL sprach mit ihm u.a. über die im Westen immer noch wenig bekannte Fülle und Tiefe der Yogatradition. Interview: Nicole Reese.



Dienerin des Friedens

Antje Herrberg arbeitete als Mediatorin u.a. für die Vereinten Nationen. Mit YOGA AKTUELL sprach die Friedensaktivistin, die ein Yogastudio im Brüsseler EU-Viertel leitet, über die Rolle des höheren Bewusstseins der Verbundenheit. Interview: Doris Iding.



Achtsamkeit als Akt der Liebe

Die Buddhismus- und Achtsamkeits-Lehrerin Lila Kimhi unterrichtet u.a. in Israel. Im YOGA-AKTUELL-Interview spricht sie über ihren Traum von Frieden. Interview: Susanne Knechtges.

Ernährung, Gesundheit & Therapie Die Kunst der Yogatherapie

Dr. Kausthub Desikachar über die Wurzeln und Charakteristika der Yogatherapie: Inwiefern unterscheidet sich diese wertvolle alte Disziplin von der modernen Schulmedizin



Yoga und Gesundheit in der modernen Wissenschaft

Diesmal: Genexpression, Anti-Aging und Krebs. Von Cordula Interthal.



Kulinarischer Genuss für Tierfreu(n)de

Der Deutsche Tierschutzbund hat ein Kochbuch mit veganen Rezepten bekannter Top-Köche herausgebracht. Infos und vier ausgewählte Rezepte. Von Janine Schneider.



Das „Sonnenvitamin“

Vitamin D und seine umfassende Bedeutung für die menschliche Gesundheit. Von Irene Dalichow.



Ayurveda-Detox für den inneren Frühjahrsputz

Kerstin Rosenberg über Triphala als ayurvedischen Begleiter für einen leichten Start in den Frühling.