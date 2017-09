Satyananda Yoga - 3er Bundle

Die Ausgaben in diesem Bundle enthalten drei Asana-Workshops mit Katharina Middendorf zu verschiedenen Pawanmuktasana-Reihen:

Die anti-rheumatische Serie des Satyananda Yoga verheißt Reinigung, Harmonisierung und Energetisierung und stellt somit eine wunderbare Grundlage für die weitere Yogapraxis dar, die verdauungsfördernde Serie aktiviert Kraft im Unterleib und die dritte Serie kann neuromuskuläre Knoten in der Beckenregion und in der Wirbelsäule beseitigen. Alle drei Workshops sind ausführlich bebildert und mit gut verständlichen Praxisanleitungen versehen.



Heft 103 -02/2017

Heft 104 -03/2017

Heft 105 -04/2017