Meditation - 3er Bundle + Meditationskissen

Meditation als zentrales Element des klassischen Yogawegs wird in den YOGA-AKTUELL-Ausgaben dieses Sets in all ihren Facetten von Experten ausführlich und praxisnah vorgestellt.Vergünstigter Preis gegenüber dem Heft-Einzelkauf!Heft 58 - 05/2009Heft 59 - 06/2009Heft 65 - 06/2010Zusätzlich zu einer reichen Auswahl an Lesematerial bietet dieses Set auch ein hochwertiges Meditationskissen, damit Sie das Gelernte gleich anwenden und sich selbst in die Meditation begeben können.Meditationskissen - rund, naturweiss; ø 35cm x 15cm hoch; kräftiger Baumwollstoff, waschbar; Innenkissen herausnehmbar; Füllung: bio (kbA) Dinkelspelz, Füllhöhe regulierbar